“Insieme a te”, il Comune di Cori sperimenta un podcast sulle pubblicazioni in Albo Pretorio

Il Comune di Cori lancia “Insieme a te”, un nuovo podcast pensato per raccontare in modo chiaro e accessibile le principali novità pubblicate nell’Albo Pretorio, già diffuse tramite il canale Telegram AlboPop Cori. Si tratta di una sperimentazione unica a livello nazionale, realizzata in collaborazione con Polygonal APS e OnData, due realtà impegnate nell’innovazione civica e nell’accesso aperto ai dati pubblici. Il podcast nasce con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla vita amministrativa, favorendo la trasparenza e la partecipazione attiva. Ogni episodio fornisce una sintesi aggiornata degli atti più rilevanti pubblicati dal Comune, offrendo uno strumento agile e diretto per restare informati. “Insieme a te” rappresenta un vero e proprio esempio di innovazione digitale nella pubblica amministrazione: Cori è infatti tra i primi Comuni in Italia a utilizzare NotebookLM, un’intelligenza artificiale sviluppata da Google, per creare contenuti audio basati su documenti istituzionali. Oltre a informare, il progetto punta a stimolare il monitoraggio civico e la responsabilizzazione condivisa tra amministrazione e cittadini.