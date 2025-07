Paura sul lido di Latina: ragazzina salvata in extremis dai bagnini e da alcuni bagnanti

LATINA – Momenti di grande paura ieri a Latina, dove una ragazzina è stata trascinata al largo dalla corrente e ha rischiato di annegare. Secondo quanto raccontato da alcuni presenti, tutto è iniziato quando una donna ha cominciato a correre gridandoaiuto. Subito dopo, un gruppo di ragazzini si è precipitato verso i bagnini per chiedere soccorso, attirando l’attenzione anche dei bagnanti. La situazione si è fatta subito drammatica: due bagnini si sono tuffati senza esitazione. Il primo, Marco, con il salvagente, seguito da un altro ragazzo del servizio di salvataggio. Poco dopo, anche un uomo che si trovava sulla spiaggia è entrato in acqua per dare una mano. La corrente era forte e le operazioni di salvataggio sono state molto complicate. Dopo diversi minuti di sforzi, i due bagnini e gli altri due soccorritori sono riusciti a riportare a riva la ragazzina, stremati ma determinati.

Adagiata sul bagnasciuga, la giovane ha ricevuto subito le prime cure in attesa dell’ambulanza, che è arrivata tempestivamente per somministrarle ossigeno e controllare le sue condizioni.

Attimi di tensione anche per Marco, il bagnino che per primo si è tuffato in mare: dopo il salvataggio ha accusato un malore, probabilmente a causa della fatica e dello stress. È stato necessario prestare assistenza anche a lui.

Il racconto di una testimone

https://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2025/07/testimonianza.mp3

Questa vicenda, fortunatamente a lieto fine, ricorda quanto sia fondamentale l’attenzione dei bagnini e la prontezza di chi non esita a mettere a rischio sé stesso per salvare una vita. E sottolinea ancora una volta quanto sia importante rispettare le regole di sicurezza in mare, soprattutto quando le condizioni possono diventare pericolose all’improvviso.