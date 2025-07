West Nile, nuovi interventi di disinfestazione a Cisterna

Il Comune di Cisterna di Latina rafforza gli interventi di disinfestazione contro la zanzara, a seguito del possibile caso di infezione da virus West Nile segnalato nei giorni scorsi. Dopo l’azione effettuata sabato 19 luglio su indicazione del Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina, il sindaco Valentino Mantini ha disposto un calendario di nuove operazioni su tutto il territorio comunale.

Mercoledì 23 luglio sarà eseguito un intervento massivo di disinfestazione larvicida sulle caditoie dei tombini, particolarmente soggette ad accumulo organico. Giovedì 7 agosto, oltre al trattamento larvicida, si procederà anche con la disinfestazione adulticida, mirata a ridurre la densità delle zanzare adulte potenzialmente infette. Questa operazione, effettuata solo se strettamente necessaria e con le dovute precauzioni, prevede la distribuzione di prodotti con atomizzatori o nebulizzatori montati su mezzi idonei, nelle ore notturne. La cittadinanza è invitata, durante i trattamenti, a tenere chiuse le finestre e a non lasciare all’esterno indumenti o abbeveratoi per animali.

Un ulteriore intervento larvicida è programmato per giovedì 21 agosto. Il sindaco Mantini rinnova l’appello ai cittadini affinché continuino ad adottare comportamenti preventivi e le misure indicate nell’ordinanza del 18 luglio per limitare la diffusione del virus West Nile (WNV).