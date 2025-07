Weekend da bollino rosso: traffico intenso sulla Pontina e verso le località turistiche del basso Lazio

Con l’arrivo del secondo fine settimana di luglio, il territorio pontino si prepara ad accogliere un’ondata di viaggiatori in partenza dalle grandi città, soprattutto da Roma, diretti verso il mare e i luoghi di villeggiatura del sud. L’Anas (Gruppo FS Italiane) prevede un traffico in costante aumento lungo le principali arterie stradali, e tra le direttrici più interessate spicca la SS 148 Pontina, uno snodo cruciale per chi raggiunge le località balneari della provincia di Latina.

Il bollino rosso scatterà nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di venerdì, quando cominceranno le partenze per il weekend, e tornerà domenica pomeriggio, con i rientri verso la Capitale. Si prevede traffico sostenuto anche sulla SS 7 Appia, che insieme alla Pontina rappresenta uno dei collegamenti principali tra Roma e il litorale pontino, così come sul Grande Raccordo Anulare e sulla A91 Roma–Fiumicino.

Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e Gaeta sono tra le mete più ambite, e non mancheranno disagi per chi si metterà in viaggio nelle ore di punta. Oltre al turismo balneare, anche i borghi dell’entroterra, come Sermoneta e Norma, richiamano numerosi visitatori attratti dal patrimonio storico e naturale del Parco Nazionale del Circeo. Si consiglia quindi a chi viaggia di pianificare con attenzione gli orari di partenza, evitando le fasce più critiche, e di verificare in tempo reale le condizioni del traffico.