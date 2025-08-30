Al Goretti “scompare” la storica scultura “Il volo delle Rondini”







LATINA – Qualcuno voleva denunciarne la scomparsa, pensando magari a un furto. Invece è semplicemente sepolta dalla vegetazione l’opera “Il volo delle rondini”, la scultura dell’artista Enrico Martini presente fin dalla fondazione nel giardino all’ingresso del vecchio pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta di un’opera d’arte in bronzo, donata dallo scultore originario di Morolo, e considerata molto rappresentativa, tanto da essere divenuta la copertina del libro (ed Atlantide) che ripercorre la storia dei primi 50 anni del nosocomio del capoluogo.

La segnalazione e le foto ci arrivano da una lettrice.

CHI E’ ENRICO MARTINI – Allievo di Ernesto Biondi, frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Roma. Il 10 dicembre 1929 inaugura al Pincio a Roma un busto marmoreo alla memoria di Carlo Del Prete. Autore dei monumenti ai Caduti di Sutri e di Segni. E’ presente nel 1934 alla IV Sindacale fascista del Lazio con “Testa di ragazzo” e nel 1935 alla Il Quadriennale romana con “Donna sdraiata”. Nel 1936 con il bronzo Giovinetta seduta, partecipa alla XX Biennale di Venezia. Per il Padiglione Italiano all’Esposizione di Parigi 1937, esegue la statua simbolica rappresentate “la Corporazione dell’industria olearia”. Nel 1938 partecipa alla Biennale di Venezia e nel 1940 alla IX Mostra del Sindacato con tre opere. Nel 1953 espone alla “Mostra dell’Arte nella Vita del Mezzogiorno d’Italia” tre sculture. Presente pure alla VII e VIII Quadriennale romana; al Foro Italico una sua scultura raffigurante la provincia di Frosinone. E’ l’autore del “Volo di Rondini”, collocato nel giardino dell’Ospedale di Latina. E’ morto a Roma nel 1973.