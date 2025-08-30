ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

la tragedia

Latina, morta al Goretti la studentessa precipitata dal 5° piano di un palazzo

La corsa in ospedale, l'intervento chirurgico, poi il cuore ha ceduto

LATINA – Non ce l’ha fatta, ed è stata dichiarata la morte, della minorenne precipitata dal quinto piano di  un palazzo di Via Don Sturzo a Latina. Dopo l’intervento chirurgico eseguito ieri al suo arrivo all’ospedale Santa Maria Goretti per tentare di salvarle la vita, nonostante le condizioni apparse subito gravissime, la ragazza ricoverata nel reparto di Rianimazione è andata in arresto cardiaco. Avrebbe compiuto fra poco 17 anni.

Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità scolastica, quella a cui la giovane apparteneva e non solo. Secondo quanto si apprende, la studentessa non aveva superato gli esami di riparazione. Ma le indagini della polizia avviate subito dopo i fatti cercheranno di chiarire tutti gli aspetti della vita della ragazza fino alle ultime ore.

