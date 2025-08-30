Fondi, sospensioni, denunce e sequestri nell’operazione interforze

Una vasta operazione interforze ha interessato il centro cittadino di Fondi, con verifiche mirate in numerosi locali e attività commerciali. L’azione, condotta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ASL Latina e Dipartimento di Prevenzione, ha prodotto risultati significativi: sanzioni, denunce, sospensioni e sequestri. Nel corso dei controlli sono state identificate 193 persone. Diversi esercizi pubblici sono risultati irregolari: in alcuni casi è scattata la sospensione per gravi carenze igienico-sanitarie, mancanza di documentazione obbligatoria e violazioni delle normative antincendio. Una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, mentre sono state accertate violazioni in materia di lavoro irregolare e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Altri titolari di attività sono stati multati per la mancata emissione di scontrini fiscali e uno è stato segnalato per gravi inosservanze legate alla prevenzione incendi. Durante l’operazione è stato inoltre sequestrato stupefacente: 5,5 grammi di hashish rinvenuti in piazza Anfiteatro. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili. Sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità contributiva e assicurativa di alcuni lavoratori individuati durante i controlli. Le forze dell’ordine sottolineano che l’operazione si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio, finalizzato a garantire sicurezza, legalità e qualità della vita sul territorio.