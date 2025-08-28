Chiuso il sito delle foto rubate, Valeria Campagna: “Prima vittoria, ma la nostra battaglia è appena iniziata”

LATINA – “Oggi abbiamo ottenuto una prima vittoria: il sito che pubblicava foto di donne senza consenso, con migliaia di commenti sessisti, ha annunciato la sua chiusura”. Lo dichiara Valeria Campagna la consigliera di Latina del Pd che appena dopo aver scoperto le sue foto su Phica.eu, ha subito denunciato.

“È un risultato importante, arrivato in poche ore, grazie alla denuncia e all’attenzione mediatica che si è creata. Ma non basta. Ho denunciato – aggiunge la vicesegretaria De del Lazio – non solo per me stessa, ma pensando a tutte le ragazze e le donne che non hanno gli stessi strumenti, la stessa rete di protezione, la stessa possibilità di esporsi e sopportare pressioni mediatiche e sociali.

Non mi spaventano i commenti, ho le “spalle larghe”. Ma so che non per tutte è così: per molte quei commenti sono ferite difficili da rimarginare. Per questo era necessario denunciare, per me e soprattutto per chi non può.

La chiusura del sito è un passo avanti. Cresce l’attenzione, cresce la consapevolezza. Ma se vogliamo davvero cambiare, serve di più: serve un cambiamento culturale profondo.

Non bastano le denunce, non bastano le leggi – comunque insufficienti – se continuiamo a normalizzare battute, commenti, atteggiamenti che giustificano e alimentano la violenza.

Il cambiamento comincia nelle nostre cerchie: quando diciamo a un fratello, a un amico, a un collega che quella battuta “da maschi” non fa ridere, che non è normale, che è parte del problema.

È per questo che la nostra battaglia non è finita, ma è appena iniziata”, conclude.

A Campagna un’ondata di solidarietà da parte del mondo politico e non solo.