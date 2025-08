West Nile, il bollettino: 12 nuovi casi nel Lazio, tutti in provincia di Latina

LATINA – Dalla Regione Lazio arriva il nuovo aggiornamento sui contagi da West Nile.

Nel Lazio si sono registrate dodici nuove positività al virus West Nile, 9 delle quali hanno sintomi con febbre, mentre tre casi hanno riscontrato la sindrome neurologica.

A certificarlo le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

I nuovi casi sono stati rilevati nella provincia di Latina, in particolare Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sezze e Sonnino.

Con questi ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile Virus salgono a 73.

Nel dettaglio:

69 casi monitorati dalla Asl di Latina;

due casi monitorati dalla Asl Roma 6;

un caso monitorato dalla Asl di Frosinone;

un caso registrato fuori regione, in particolare nella provincia di Caserta.

Di seguito, la suddivisione dei 73 casi di positività da virus West Nile:

19 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari;

6 persone sono state dimesse;

41 pazienti sono in cura presso il proprio domicilio;

4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva;

3 decessi.

L’Italia è al primo posto in Europa per il numero di casi umani da infezione di virus West Nile. Lo conferma il report Ecdc (Centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie) pubblicato oggi e aggiornato al 30 luglio. L’Italia registra il maggior numero di infezioni, seguita a larga distanza da Grecia, Romania, Bulgaria e Francia. E sempre l’Ecdc precisa che «il numero più elevato di casi è stato segnalato nella provincia di Latina», nel Lazio.

Nel bollettino settimanale dell’ISS, 19 le forme neuroinvasive in provincia di Latina fino al 31 luglio, sulle 54 accertate. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate, è pari al 20%.