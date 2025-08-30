Cisterna si candida ad ospitare la sede del futuro Consorzio dei Servizi Sociali

Il Consiglio comunale di Cisterna ha approvato all’unanimità la candidatura del Comune per ospitare la sede del futuro Consorzio distrettuale per la gestione dei servizi sociali. La decisione arriva in un contesto di rinnovamento e ottimizzazione dei servizi sociali nel Distretto LT1, che include anche i Comuni di Aprilia, Cori e Rocca Massima, grazie alla nuova Convenzione approvata lo scorso 8 luglio 2025.

La Convenzione, risultato di un intenso lavoro congiunto tra le amministrazioni coinvolte, prevede un’importante innovazione nella gestione unitaria della spesa sociale per le RSA e il rafforzamento dell’Ufficio di Piano, con l’ingresso di nuove risorse professionali finanziate dallo Stato. Inoltre, verrà istituito un Comitato Tecnico per supportare il Comitato dei Sindaci.

Con questa candidatura, Cisterna si propone come punto di riferimento centrale per un sistema sociale più efficiente, trasparente e vicino ai cittadini. Il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessora ai Servizi Sociali Stefania Krilic hanno sottolineato che l’obiettivo è garantire risposte sempre più adeguate ai bisogni della comunità, assicurando stabilità e trasparenza nella gestione dei servizi.