Tragedia di via Don Luigi Sturzo, il cordoglio della sindaca Celentano

LATINA – E’ ancora sconvolta la città di Latina per la morte della giovane di 16 anni che dopo ore di agonia è morta al Santa Maria Goretti dove i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita. Anche la sindaca Matilde Celentano toccata da quanto accaduto ha voluto fare le sue condoglianze alla famiglia:

“Sono profondamente scossa e addolorata per la tragedia di via Don Luigi Sturzo. La giovane vita spezzata, che si stava affacciando al futuro, lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità e, in particolar modo, nella sua famiglia, a cui va il più sincero e commosso cordoglio dell’amministrazione comunale. Non ci sono parole per esprimere il dolore che proviamo in questo momento.

La morte di un minorenne impone sempre momenti di riflessione, come comunità e come istituzioni, nella consapevolezza che ogni giovane ha un valore inestimabile e che il nostro compito è quello di sostenerlo nel suo percorso di vita e di crescita.

Oggi ci stringiamo attorno a chi sta vivendo il più doloroso lutto, qual è la perdita di una figlia”.