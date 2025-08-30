Latina, nuovo sequestro nell’area dell’ex sito industriale “Frigo Market Pacifico”

Nuovi sviluppi nell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, riguardante l’interramento illecito di rifiuti speciali nell’area dell’ex sito industriale “Frigo Market Pacifico”, situato in località Tor Tre Ponti. La misura probatoria, emessa al fine di cristallizzare i luoghi per i successivi accertamenti, ha portato al sequestro di una porzione di terreno di 5.000 metri quadrati.

L’area in questione si trova all’interno della zona industriale, dove fino a pochi anni fa era presente un piccolo bacino idrico, oggi chiuso tramite il riporto di terreno. Le indagini sospettano che in quella zona siano stati interrati ulteriori rifiuti.

Il sequestro, eseguito il 29 agosto dai militari del N.I.P.A.A.F. e dai Vigili del Fuoco di Latina, è stato disposto in attesa delle operazioni di bonifica e della caratterizzazione dei rifiuti interrati, già autorizzate dall’Autorità Giudiziaria.

Al momento, risulta indagato il rappresentante legale della società proprietaria del sito. Le indagini proseguono per fare luce su questa presunta attività illecita di smaltimento dei rifiuti.