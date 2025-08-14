Ferragosto, previsto traffico intenso su Pontina e Appia

Siamo nel pieno del ponte di Ferragosto e anche la provincia di Latina si prepara a un fine settimana di traffico intenso. Secondo le previsioni dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, da oggi – giovedì 14 agosto – fino a domenica 17 sono attesi flussi in aumento lungo le principali arterie che collegano Roma alle località turistiche del litorale pontino e dell’entroterra. In particolare, la statale 148 Pontina e la statale 7 Appia saranno tra i tratti più interessati, con “bollino rosso” per oggi e venerdì 15 agosto, soprattutto in direzione sud, verso le mete di mare del litorale di Latina e di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga e Gaeta. Sabato 16 è attesa una parziale diminuzione del traffico, con spostamenti soprattutto per gite fuori porta, mentre domenica 17 scatterà un nuovo “bollino rosso” per i primi rientri verso Roma.

Per agevolare la viabilità, Anas ha sospeso fino all’8 settembre l’83% dei cantieri attivi, compresi quelli sulle arterie laziali. In vigore anche il divieto di transito per i mezzi pesanti: venerdì 15 dalle 7 alle 22, sabato 16 dalle 8 alle 16 e domenica 17 dalle 7 alle 22.