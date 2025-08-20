West Nile, nel Lazio altre due vittime e otto nuovi casi

Si aggrava il bilancio del virus West Nile nel Lazio. Nelle ultime ore sono stati registrati altri due decessi: si tratta di un uomo di 84 anni residente a Latina, morto lo scorso 10 agosto all’ospedale Santa Maria Goretti – dove gli accertamenti post mortem hanno confermato la positività al virus – e di una donna di 87 anni di Cassino, con pregresse pluripatologie, deceduta ieri dopo l’arrivo in pronto soccorso. Il totale delle vittime da inizio anno sale così a dodici.

Il laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani, rispetto all’ultimo aggiornamento del 18 agosto, ha inoltre certificato 8 nuovi contagi: due con sindrome neurologica, cinque forme febbrili e un donatore asintomatico individuato grazie allo screening effettuato dal Centro regionale sangue. I nuovi casi sono stati rilevati a Cassino, Latina, Gaeta e Norma.

Dall’inizio del 2025 le positività accertate nella regione salgono a 182. Nel dettaglio per territorio di probabile esposizione: 160 casi nella Asl di Latina, 11 nella Asl Roma 6, 6 nella Asl di Frosinone, uno nella Asl Roma 3, tre fuori regione (due in provincia di Caserta e uno in provincia di Isernia), mentre un caso è in corso di definizione. Quanto allo stato clinico dei 182 pazienti: 41 sono ricoverati in reparti ordinari, 4 in terapia intensiva, 34 sono stati dimessi, 91 si trovano a domicilio in buone condizioni, mentre 12 sono i decessi complessivi.