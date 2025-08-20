Incontro con Azar Nafisi, Libri sulla Cresta dell’Onda pubblica la registrazione

FORMIA – Un incontro che ha lasciato il segno, in un periodo storico che ha fatto tornare le vicende del Medio Oriente in grande evidenza. E’ quello con Azar Nafisi scrittrice e anglista iraniana trasferitasi negli Stati Uniti – famosissimo il suo Leggere Lolita a Teheran – , ospite di uno degli incontri di Libri sulla Cresta dell’Onda, il 24 luglio a Formia. Gli organizzatori hanno deciso di pubblicare la registrazione della serata che si è svolta nell’Area Archeologica di Caposele.

“Una serata che non dimenticheremo per il valore dell’autrice, il suo coraggio e la sua generosità – dicono i fratelli Enza e Riccardo Campino -. L’aver parlato di ciò che accade nel mondo, grazie alla testimonianza di vita di Azar e ai suoi magnifici libri tradotti in tutto il mondo, ci ha ricordato ancora una volta l’importanza della lettura. Ai librai il privilegio di essere, in occasioni come queste in modo particolare, ‘la mano tesa tra chi legge e chi scrive’.” Azar Nafisi era stata ospite di Libri sulla Cresta dell’Onda anche 20 anni fa, proprio in occasione dell’uscita del suo bestseller.