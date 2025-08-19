Il Latina Calcio ufficializza l’arrivo di Alessandro Pellitteri

LATINA – Il Latina Calcio 1932 ufficializza di di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dal Campobasso le prestazioni sportive di Alessandro Pellitteri, centrocampista classe 2004.

Originario di Asti, Pellitteri è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, distinguendosi come uno dei profili più promettenti della sua annata. Successivamente è approdato all’Alessandria, con cui ha lasciato il segno nel campionato Primavera 2 2022/23 realizzando 9 gol e 3 assist.

Nelle ultime due stagioni ha militato tra i professionisti in Serie C, prima con l’Alessandria e poi proprio con il Campobasso, con cui nell’ultimo campionato ha collezionato 29 presenze nel Girone B, mettendo a referto 4 assist e un gol contro la Spal.

“Una giovane carriera in costante crescita, ora pronta a scrivere una nuova pagina con la maglia nerazzurra”, dicono dal Club.