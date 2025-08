Latina, prima tranche di lavori di rifacimento del manto stradale

Sono iniziati nella notte i lavori di rifacimento del manto stradale su alcune arterie principali del territorio comunale di Latina, nell’ambito di un piano di manutenzione straordinaria promosso dall’amministrazione per migliorare la sicurezza e la viabilità cittadina. Il primo intervento ha riguardato via Sant’Agostino, che da tempo necessitava di riqualificazione. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno su via Priverno e su strada Torre La Felce. Tutti gli interventi saranno realizzati in orario notturno, così da limitare i disagi alla circolazione durante il giorno. Questa prima fase si concluderà entro Ferragosto.

La seconda tranche partirà a fine agosto e interesserà ulteriori vie: via Napoleone Bonaparte, via Leonardo Da Vinci, via Fiuggi, via Carrara, via Corelli e via dei Salici, con completamento previsto entro metà settembre. L’intero programma prevede un investimento comunale di circa 566mila euro.

«Si tratta di opere molto attese, fondamentali per la sicurezza di automobilisti e pedoni – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano –. È un intervento concreto per migliorare la qualità della vita e la fruibilità del territorio». Il sindaco ha ricordato che, nei mesi scorsi, altri lavori sono stati eseguiti su viale della Stazione, via del Lido, via Nascosa e sul lungomare, nell’ottica di una progressiva riqualificazione delle infrastrutture.

«Abbiamo ascoltato le esigenze dei cittadini e programmato ogni intervento con attenzione», ha aggiunto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale. «Questa è solo una parte del lavoro che stiamo portando avanti per una mobilità più sicura, moderna ed efficiente».