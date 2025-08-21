Possibile intossicazione alimentare, bagnanti ricoverati dopo un pranzo a Formia

Un pranzo finito all’ospedale per dieci bagnanti di un lido di Gianola, a Formia. Nel pomeriggio di ieri alcuni clienti dello stabilimento balneare hanno accusato malori poco dopo aver consumato del tonno servito a tavola. I sintomi hanno fatto subito pensare a un’intossicazione alimentare. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito i pazienti al pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero”. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato gli accertamenti, mentre i militari del Nas di Latina sono stati allertati per i controlli sul cibo. L’attenzione degli investigatori è concentrata proprio sul tonno, possibile causa dei malori. Le verifiche sono ancora in corso.