Sabaudia, sorpresi a forzare auto sul lungomare: due arresti per tentato furto

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno arrestato due uomini, di 38 e 37 anni, entrambi residenti a Roma e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari li hanno sorpresi mentre cercavano di forzare lo sportello di un’autovettura parcheggiata sul lungomare. Poco dopo è stato accertato anche un ulteriore tentativo di furto su un’altra macchina posteggiata nelle vicinanze. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.