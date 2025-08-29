Aprilia, violazioni su sicurezza e lavoro nero: sospesa attività e sanzioni da 20 mila euro

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Campoverde, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno eseguito un accesso ispettivo in un’azienda di Aprilia. Al termine delle verifiche è stato deferito in stato di libertà un uomo di 49 anni del posto, ritenuto responsabile di mancata sorveglianza sanitaria, assenza del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e mancata formazione dei dipendenti. Durante il controllo i militari hanno identificato cinque lavoratori, accertando che tre di loro erano impiegati senza regolare comunicazione di assunzione. Per il titolare scatterà dunque la cosiddetta “maxi sanzione” prevista per l’impiego di lavoratori in nero. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 20mila euro. L’attività è stata sospesa sia per le gravi violazioni delle norme di sicurezza, sia per l’impiego di manodopera irregolare.