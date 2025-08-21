Sermoneta, a Valvisciolo torna la Festa di San Bernando

A Sermoneta si accendono i riflettori per l’annuale “Festa di San Bernardo” all’abbazia di Valvisciolo, ripristinata nel 2018 dopo 47 anni dal Priore Padre Andrea Rossi per celebrare i 920 anni della Fondazione dell’Ordine Cistercense, fondato nel 1098 da San Roberto e che avrà poi un’espansione incredibile con l’arrivo di San Bernardo nel 1112.

L’evento si svolgerà dal 22 al 24 agosto 2025 ed è organizzato dall’associazione culturale Abbazia di Valvisciolo presieduta da Roberto Massicci, e con il patrocinio del Comune di Sermoneta. Venerdì 22 la festa prenderà il via alle ore 18:00 con il Triduo e la Santa Messa presso l’Abbazia di Valvisciolo. A seguire, alle 19:30, gli amanti delle carte potranno sfidarsi nella Gara di Briscola. La serata proseguirà con le esibizioni delle ballerine di Butterfly e le Iris Majorettes, per poi culminare con l’orchestra Maracaibo: ospite speciale il comico Martufello.

Sabato 23 Agosto alle 20, la scuola di ballo Blue Star si esibirà per il pubblico, prima di lasciare spazio alla serata danzante con il gruppo “I Figli delle Stelle”.

La giornata conclusiva, domenica 24 Agosto vedrà la Messa alle 18, seguita alle 18:45 dalla tradizionale Processione accompagnata dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M°Michele Secci. Dopo l’esibizione della scuola di ballo “Social Dance” di Lara Astolfi alle 20:30, la serata si concluderà con la musica di “Alessandra Busà e i Tropycana”.

Durante tutte le serate, sarà presente uno stand gastronomico. L’ingresso è gratuito.