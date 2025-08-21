Latina, un’estate da sogno con tre appuntamenti al Lago di Fogliano

Al via la prima edizione di LATINA ESTATE 2025: UN’ESTATE DA SOGNO AL LAGO DI FOGLIANO. Tre appuntamenti, dal 31 agosto al 7 settembre, sotto la Tettoia del Borgo di Fogliano, in prossimità del tramonto. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Comune di Latina, in particolare dall’Assessorato al Turismo e dall’Assessore Gianluca Di Cocco, gode del contributo del Parco nazionale del Circeo.

Si tratta di una rassegna di eventi al tramonto del sole in uno dei luoghi culturalmente più importanti della Provincia di Latina: un percorso culturale raffinato e ricercato, con lo sguardo rivolto alla storia e al futuro, immerso nella natura e volto a sottolineare l’importanza della salvaguardia ambientale attraverso performance artistiche, offrendo eventi culturali vari e attraenti per qualsiasi pubblico. La Rassegna nasce da un’idea di Flavia Di Tomasso, violinista e promotrice di eventi culturali, operativa in Latina tramite il Luogo Arte Accademia Musicale APS. Una significativa presenza sarà anche quella di Lauro Marchetti che parteciperà il 5 settembre con un breve ma illuminante e profondo intervento su Norma e Ninfa.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 392 336 9136 – www.luogoarte.it/luogo-arte-events-latina-arte-musica.html