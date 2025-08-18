Travolto su Via Terracina, martedì i funerali di Federico Salvagni al Sacro Cuore

LATINA – Saranno celebrati domani, martedì 19 agosto alle 14, nella chiesa del Sacro Cuore a Latina, i funerali di Federico Salvagni, il ragazzo di 16 anni travolto e ucciso a poche centinaia di metri dal ponte sul fiume Sisto sulla provinciale per Terracina dove camminava per tornare a casa in compagnia del fratello e di un amico. Saranno in tantissimi a salutarlo. Ieri, la scuola che Federico frequentava lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio: La comunità del Marconi – vi si legge – piange la scomparsa di un suo prezioso studente, Federico che ci ha lasciato tragicamente a soli 16 anni. “Federico ci mancherai e il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori.”

Intanto oggi, nel carcere di Latina, si svolgerà l’interrogatorio di convalida del conducente dell’auto che ha investito Federico, arrestato in flagranza differita nel pomeriggio di Ferragosto. Alla guida della vettura, una Y di colore beige , che non si è fermata a prestare soccorso, c’era, secondo i riscontri eseguiti dalla polizia, con la collaborazione dei carabinieri, Gioacchino Sacco, un uomo di 49 accusato ora di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. L’uomo comparirà davanti al gip del tribunale di Latina.