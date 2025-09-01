Tiziano Ferro, il 5 settembre arriva “Cuore Rotto”

A distanza di tre anni dal suo ultimo album e dopo un lungo periodo di silenzio e assenza dai social, TIZIANO FERRO torna con “Cuore Rotto”, il nuovo singolo inedito disponibile da venerdì 5 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. Questo nuovo brano – scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini – sancisce l’inizio della seconda fase della carriera di Ferro che dopo oltre 20 anni di collaborazione cambia sia management che etichetta discografica. “Cuore Rotto”, infatti, è il brano che ufficializza da una parte la collaborazione con Paola Zukar e la sua Big Picture Management (Fabri Fibra, Marracash, Madame) e dall’altra la firma con l’etichetta discografica Sugar Music e il rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.

Avevamo lasciato Ferro due anni fa dopo la fine del suo fortunato tour negli Stadi (tour organizzato e prodotto da Live Nation Italia che ha visto l’artista cantare davanti a 570 mila spettatori durante le 14 date nei principali stadi italiani) e la pubblicazione del suo primo romanzo “La Felicità al Principio” (edito da Mondadori), libro che sanciva la chiusura di un anno di grandi soddisfazioni iniziato con l’uscita del disco “Il mondo è nostro” e che lasciava spazio ad importanti cambiamenti nella vita privata dell’artista.

“Ho scritto «Cuore Rotto» un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di «Cuore Rotto». Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo di «Cuore Rotto» – racconta TIZIANO FERRO.

Anche questa volta le parole delle canzoni di Tiziano Ferro sono frutto di un’urgenza espressiva, un modo per guardare il dolore, la gioia o tutto il caleidoscopio di emozioni che pervadono la sua vita con un filtro artistico, unico ed originale, che gli permette di comprendere e di raccontare meglio quelle emozioni.

“Ho sempre raccontato la mia vita attraverso la musica, sia i momenti belli che quelli più difficili, cercando però di dare sempre alle mie canzoni uno sguardo positivo verso il futuro, anche laddove il dolore era il protagonista”. Il cantautore ha raccontato inoltre lo spirito con cui si è affacciato ai nuovi collaboratori: “Lavorare con un nuovo team mi ha dato l’opportunità di guardare con occhi nuovi a quello che faccio, è stata l’occasione per cambiare alcuni aspetti del lavoro ed innamorarmi nuovamente del mestiere della musica”.

Parlando poi del rapporto con i produttori di “Cuore Rotto” Ferro aggiunge: “Con Marz e Zef mi sono sentito subito in sintonia, una sorta di magia che ha reso più semplice e senza timori la ricerca della direzione giusta da prendere per un brano per me così importante”. Il risultato è un brano catartico, potente, dove il battito sottolinea il testo e ne esalta il significato e dove, come sempre, Tiziano canta se stesso per raccontare le storie di tanti.