Latina, si è spento il medico Lino Carfagna, aveva 71 anni

LATINA – Si è spento nella notte il medico Lino Carfagna, già primario della Uoc di Psichiatria dell’ospedale Santa Maria Goretti e poi Capo del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Latina, aveva 71 anni. Originario di Priverno, Carfagna era malato da tempo.

La sua vita professionale è stata interamente dedicata allo studio e ai progetti finalizzati oltre che alla cura, al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti con salute mentale fragile o compromessa. Numerose sono state in questo senso anche le collaborazioni attivate su più fronti da Carfagna tra servizio pubblico, associazioni e altri enti, sempre con l’obiettivo di svolgere attività utili ad abbattere lo stigma e lottare contro l’esclusione sociale.

I funerali saranno celebrati martedì 2 settembre alle 15.30 a San Luca.