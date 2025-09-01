Lazza a Latina, il dj set chiude la stagione della Fogliano Arena

La prima stagione della Fogliano Arena si è chiusa ieri sera con il dj set di Lazza. Sul palco allestito sul lungomare di Latina sono arrivati oltre 4mila spettatori, registrando il tutto esaurito. Il rapper milanese ha proposto un repertorio che ha spaziato dai brani più noti alle produzioni più recenti, accompagnato da corpo di ballo e visual. Pubblico numeroso anche da fuori provincia, con un forte coinvolgimento per tutta la durata dell’esibizione. L’evento ha richiesto un’organizzazione complessa, tra sicurezza, parcheggi e servizi di supporto, curata dallo staff della struttura con la collaborazione delle forze dell’ordine. Con questo appuntamento, la Fogliano Arena conclude il suo primo anno di attività confermandosi nuovo punto di riferimento per i grandi eventi musicali sul litorale pontino.