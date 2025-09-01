ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il bilancio

Lazza a Latina, il dj set chiude la stagione della Fogliano Arena

Oltre 4 mila spettatori

lazza

La prima stagione della Fogliano Arena si è chiusa ieri sera con il dj set di Lazza. Sul palco allestito sul lungomare di Latina sono arrivati oltre 4mila spettatori, registrando il tutto esaurito. Il rapper milanese ha proposto un repertorio che ha spaziato dai brani più noti alle produzioni più recenti, accompagnato da corpo di ballo e visual. Pubblico numeroso anche da fuori provincia, con un forte coinvolgimento per tutta la durata dell’esibizione. L’evento ha richiesto un’organizzazione complessa, tra sicurezza, parcheggi e servizi di supporto, curata dallo staff della struttura con la collaborazione delle forze dell’ordine. Con questo appuntamento, la Fogliano Arena conclude il suo primo anno di attività confermandosi nuovo punto di riferimento per i grandi eventi musicali sul litorale pontino.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto