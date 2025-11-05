Chiusura della S.P. Itri–Sperlonga, le imprese dell’accoglienza chiedono azioni immediate

Le imprese del comparto extralberghiero della Strada Provinciale Itri–Sperlonga lanciano un appello urgente alle istituzioni. L’Associazione ISA (Itri Sperlonga Accommodation) denuncia la totale mancanza di risposte da parte della Provincia di Latina, dopo oltre due mesi di chiusura dell’arteria, interdetta al traffico dal 28 agosto scorso.

Nessun cronoprogramma, nessuna comunicazione ufficiale e nessuna prospettiva di riapertura: è questa la situazione che, secondo gli operatori, sta provocando gravi danni economici a decine di attività turistiche e commerciali, oggi di fatto isolate.

“La S.P. Itri–Sperlonga è l’unico collegamento diretto tra l’entroterra e una delle mete più importanti del Lazio”, si legge nella nota diffusa dall’associazione. “La chiusura sta producendo effetti devastanti, con cancellazioni, mancate presenze e un pesante danno d’immagine per l’intero territorio”.

L’ISA chiede al presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, di intervenire con urgenza per riaprire la strada, anche solo parzialmente e in sicurezza, rendendo pubblici tempi e modalità dei lavori. Invita inoltre il sindaco di Itri a farsi portavoce delle esigenze delle imprese locali e sollecita l’assessore regionale al Turismo, Elena Palazzo, a sostenere la causa presso la Regione Lazio.

“Le nostre aziende non chiedono assistenza, ma rispetto e attenzione”, conclude l’associazione. “Non si può parlare di sviluppo turistico del Lazio e abbandonare chi ogni giorno lo sostiene con il proprio lavoro.”