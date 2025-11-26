Natale a Latina con la ruota panoramica, il villaggio di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, mercatini, giostre antiche, esposizione di presepi e la fiamma olimpica

LATINA – Ruota panoramica, Casa di Babbo Natale, pista di ghiaccio, mercatini, giostre antiche, esposizione di presepi e la fiamma olimpica. E’ il riassunto del Calendario di eventi natalizi presentato oggi dalla sindaca Matilde Celentano e dagli assessori Di Cocco e Chiarato.

In Piazza del Popolo, nei Giardini del Comune, al Museo Cambellotti, in piazza della Libertà, nell’Isola Pedonale, in Piazza San Marco e al Teatro D’Annunzio un fitto calendario di eventi fino al 6 gennaio con il momento solenne del passaggio dei Tedofori il 26 dicembre. L’isola pedonale sarà ampliata.

Gli occhi sono puntati sulla ruota panoramica fatta montare nello spazio Taxi in piazza del Popolo, una struttura alta 30 metri che vuole diventare punto di attrazione anche per i centri vicini.

Le interviste di Antonella Melito

“Sono orgogliosa di essere il primo sindaco a portare la ruota panoramica a Latina – ha detto la prima cittadina Matilde Celentano – Per la prima volta nella storia della nostra città, le luminarie sono già accese. Una promessa fatta lo scorso anno e oggi finalmente mantenuta. Siamo pronti a immergerci già dal mese di novembre nell’atmosfera natalizia e a vivere insieme il Natale più bello di sempre Grazie al lavoro sinergico degli assessorati – Turismo con l’assessore Gianluca Di Cocco, Sport con l’assessore Andrea Chiarato e Cultura da me rappresentata – abbiamo realizzato un ricco calendario di iniziative pensato per attrarre cittadini e visitatori e rendere questo periodo davvero magico”

Tra le novità il Villaggio di Babbo Natale nei giardini del Palazzo Comunale, come ha raccontato l’assessore Gianluca Di Cocco

Anche lo sport protagonista del Natale nei borghi e non solo. L’assessore Chiarato