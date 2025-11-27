Sospeso l’autonoleggio di Latina che ha affittato auto usate per trasportare cocaina

LATINA – Era finita nel mirino dei carabinieri per un motivo specifico l’attività di autonoleggio chiusa a Latina dopo un’ispezione del Nucleo Ispettorato del Lavoro e pesantemente sanzionata per irregolarità sul fronte della sicurezza. Nel corso di indagini relative alla guerra per lo spaccio in corso nel capoluogo, si è infatti appurato che le vetture dell’azienda erano state utilizzate da alcuni clienti per il trasporto di droga in almeno due casi che sono stati in primo piano nella cronaca delle scorse settimane.

Precisamente il 7 novembre la squadra mobile ad Aprilia e i carabinieri a Sezze avevano bloccato due vetture con a bordo personaggi già noti nel mondo della droga che trasportavano consistenti quantitativi di cocaina, un chilo nel primo caso e due nel secondo. Ora, dopo la contestazione della mancata redazione del documento di valutazione dei rischi “D.V.R.” – che ha comportato la sospensione dell’attività di autonoleggio, sanzioni per circa 5000 euro e la denuncia del titolare -, è su questo aspetto che si concentreranno le indagini degli investigatori dell’Arma.