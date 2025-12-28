Ad Aprilia trovato una zaino con munizioni e patardi

Ad Aprilia i Carabinieri ritrovano uno zaino contenente munizioni e petardi. E’ accaduto ieri notte quando i Carabinieri della Stazione di Aprilia e della Sezione Radiomobile durante un servizio di controllo del territorio, mentre percorrevano il quartiere Toscanini, hanno udito nelle vicinanze, un boato. Su via Inghilterra, i militari dell’Arma hanno poi rinvenuto a terra, un petardo inesploso e dopo aver verificato che nell’ area non ci fossero danni di nessun genere hanno eseguito un controllo all’interno del condominio antistante rinvenendo nel vano scale, uno zaino contenente 200 cartucce calibro 9×21, 13 petardi e 4 bombe carta realizzate artigianalmente. Quanto rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro e sono in corso le indagini.