Latina ottiene tre finanziamenti per per il potenziamento delle attività museali e culturali

LATINA – Nuovi finanziamenti dalla Regione Lazio ottenuti attraverso la partecipazione ad avvisi pubblici: oltre 130 mila euro per attività culturali museali del 2026 con quote di cofinanziamento dell’amministrazione comunale dal 10% al 20%.

Il Sindaco con delega alla Cultura Matilde Celentano esprime grande soddisfazione per l’ottenimento di tre nuovi finanziamenti destinati alle istituzioni museali a conferma dell’attenzione e dell’impegno dell’Ente nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico.

“Questi finanziamenti rappresentano un risultato importante – dichiara il Sindaco – perché ci permettono di programmare con anticipo le attività del 2026, investendo sulla cultura come motore di crescita, partecipazione e sviluppo per la nostra comunità. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare per intercettare risorse e opportunità utili a rafforzare il sistema culturale cittadino e a renderlo sempre più accessibile e dinamico. Voglio ringraziare gli uffici e in particolare Antonia Lo Rillo, direttrice del Museo Duilio Cambellotti e coordinatrice del Sistema Città di Fondazione Agro Pontino e Romano, che ha calato nelle proposte progettuali accolte favorevolmente un lavoro di coordinamento tecnico-scientifico a garanzia della qualità dei contenuti e della coerenza con la missione culturale delle istituzioni museali civiche”.

La prima cittadina entra nel merito dei progetti finanziati. “Il primo progetto finanziato, da 31.250 euro – continua – è destinato allo spettacolo dal vivo con la rassegna di musica dal titolo “Il Museo Cambellotti dialoga in musica!!!”. Prevede eventi da realizzare presso l’Arena del Museo Duilio Cambellotti, rafforzando l’offerta culturale e l’attrattività del territorio. Costo del progetto 31.250 euro. Il secondo progetto è dedicato al Sistema Città di Fondazione Agro Pontino e Romano, con l’obiettivo di sostenere e coordinare iniziative culturali integrate, capaci di valorizzare l’identità storica e artistica della città del Novecento del Lazio in una visione unitaria e strategica. Costo dell’intervento 59.000 euro finanziato dall’Area Comunicazione e Promozione dei Servizi culturali della Direzione Cultura, Politiche Giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile. Il terzo progetto, infine, è rivolto alle attività del Museo Duilio Cambellotti, includendo il restauro di sculture, laboratori formativi e altre iniziative volte alla tutela, allo studio e alla promozione del patrimonio museale. Il costo dell’intervento pari a 41.700 euro, anch’esso finanziato dall’Area Comunicazione e Promozione dei Servizi culturali della Direzione Cultura, Politiche Giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile”.