Occhi puntati al cielo, dalle 18 gli spettacoli dei Droni Luminosi a Latina

LATINA – Domenica 28 Dicembre, Latina si illumina in programma due straordinari spettacoli di droni luminosi in piazza del Mercato del Martedì:

Alle 18:00 – “L’uomo e la tecnologia”

Un viaggio tra ingegno umano e futuro, raccontato nel cielo con luci e coreografie spettacolari.

Alle 19:00 – “La Meraviglia”

500 droni sincronizzati per uno show unico, emozionante e sorprendente.

Lo Show sarà visibile dalle aree limitrofe l’area del Mercato

Abbiamo raggiunto telefonicamente l’Assessore al Turismo Gianluca Di Cocco con il quale siamo partiti dal successo del concerto di Annalisa Minetti del 27 Dicembre in Piazza del Popolo, passando per lo Show di Droni di questa sera per arrivare al Capodanno e alla discesa della Befana.