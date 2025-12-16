Altre Storie, l’Associazione Quartieri Connessi presenta il concerto del Gruppo Vocale Ársi & Tési

Prosegue la rassegna “Altre Storie, racconti contemporanei”, organizzata dall’associazione Quartieri Connessi, che nella sua edizione invernale anima il periodo natalizio nei quartieri Nuova Latina e Nascosa, gli ex Q4 e Q5. Il secondo appuntamento di dicembre riporta la rassegna nei luoghi in cui è nata, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, cultura e condivisione anche in questa parte della città.

«Proporre eventi culturali, musicali, teatrali e letterari in tutta Latina è l’intento con cui abbiamo pensato questa nuova edizione di “Altre Storie” – spiega il presidente dell’associazione Quartieri Connessi, Ferdinando Cedrone – senza trascurare i quartieri Q4 e Q5 e in particolare la parrocchia di San Luca, dove la rassegna è nata ed è diventata negli anni un appuntamento molto seguito». Cedrone sottolinea anche il rapporto di collaborazione consolidato con la parrocchia, avviato ai tempi del compianto don Mario e proseguito con don Angelo e don Leonardo, nel comune intento di promuovere momenti di partecipazione, inclusione e socialità, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale. Attiva da vent’anni sul territorio, l’associazione continua a impegnarsi per colmare una storica carenza di offerta culturale e di spazi nei quartieri Q4 e Q5, che contano una popolazione superiore a quella di molti comuni della provincia.

In occasione delle festività natalizie, la rassegna torna quindi nella parrocchia di San Luca con un appuntamento che arricchisce ulteriormente il cartellone: il concerto del Gruppo Vocale Ársi & Tési, dal titolo “La ghirlanda musicale. Caròle a quattro voci della tradizione natalizia europea”. Il programma propone un viaggio nella musica natalizia del continente, con brani provenienti da Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Irlanda, Ucraina e Italia, ripercorrendo un patrimonio melodico che attraversa i secoli. Non mancheranno alcuni grandi classici come White Christmas e Jingle Bells, che chiuderanno il concerto in un clima festoso.

Il Gruppo Vocale Ársi & Tési, composto dal soprano Monica Di Maria, dal contralto Silvia Pasquali Coluzzi, dal tenore Vincenzo Verrengia e dal basso Tony Corradini, che è anche direttore dell’ensemble, vanta numerose incisioni discografiche, importanti collaborazioni artistiche e la partecipazione a festival e rassegne di rilievo. L’ensemble si dedica all’esecuzione della musica polifonica sacra e profana, con particolare attenzione al repertorio europeo del Cinquecento e del primo Seicento, seguendo una prassi esecutiva storicamente informata.

L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la parrocchia San Luca, nel nuovo salone parrocchiale di recente costruzione che verrà inaugurato proprio in questa occasione. A guidare il pubblico nel percorso musicale sarà Robin Corradini, in veste di presentatore. L’ingresso è gratuito.