Torna in campo la Benacquista, stasera la sfida contro Allianz Pazienza San Severo

CISTERNA – Torna in campo il Latina Basket Benacquista per la diciassettesima giornata di serie B nazionale. Stasera alle 20,30 ad aspettare i pontini sul parquet del Palasport di Cisterna ci sarà l’Allianz Pazienza San Severo. Il Latina si trova attualmente in quinta posizione con 22 punti, a otto lunghezze dalla capolista Virtus Roma. Poco più sotto San Severo, settima con 18 punti a pari merito con Faenza.

Inoltre buone notizie per coach Gramenzi: rientra da un breve stop per un’influenza Marko Bakovic. La Benacquista, forte del turno di riposo, dovrà continuare a racimolare punti, per restare in scia alle squadre in vetta alla classifica. Sarà una vera sfida farlo contro un lanciatissimo San Severo, che nell’ultima partita è riuscita ad avere la meglio su General Contractor Jesi per 91 a 89, andando oltre i consueti 40 minuti.

Sulla difficoltà della partita di stasera concorda anche Edoardo Di Emidio, uno dei protagonisti della rotazione nerazzurra. “San Severo è un avversario da prendere con le molle. È una squadra che gioca insieme da tempo, con un nucleo rimasto in gran parte invariato anche rispetto alla scorsa stagione. Sono intensi, non mollano mai e lo hanno dimostrato chiaramente nelle ultime due partite, entrambe finite oltre i 40 minuti. Questo dice molto della loro mentalità”.