Giornata Internazionale dei Migranti, a Cisterna un evento di riflessione e confornto

Cisterna celebra la Giornata Internazionale dei Migranti con un evento dedicato alla riflessione e al confronto sulle esperienze dei migranti e sui percorsi di integrazione. L’iniziativa, intitolata “Dell’Appia e di altre strade… Storie di persone e di percorsi. Unde venis? Quo vadis? Dalla via Appia alle nuove vie migranti: storie di persone, viaggi e bagagli”, si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 9.30 presso l’aula consiliare del Comune.

L’incontro rientra nelle iniziative promosse per la celebrazione della Via Appia come Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco e fa parte del Progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), realizzato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Quadrifoglio e la Provincia di Latina.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Valentino Mantini e degli assessori Maria Innamorato e Stefania Krilic, e del Presidente della Cooperativa Il Quadrifoglio Fabrizio Gasparetto, i beneficiari del Progetto SAI presenteranno “La mia strada verso l’Italia”, un laboratorio teatrale esperienziale sul tema della migrazione, accompagnato da un’esposizione di tele sulla Via Appia. Sarà inoltre proiettato il video del Concorso di Idee realizzato dagli studenti delle classi terze dell’Istituto Monda-Volpi, mentre la giornata si concluderà con l’esecuzione musicale del brano “Mio fratello che guardi il mondo” a cura di Simone Sciarresi dell’Accademia di Arte e Spettacolo MGA Studios.

«Crediamo fermamente nel modello diffuso dell’accoglienza – sottolinea l’assessore Stefania Krilic – e nel ruolo che gli enti locali possono svolgere con progetti concreti per favorire integrazione e superare discriminazioni».