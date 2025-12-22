Capodanno a teatro: il tradizionale concerto con l’Orchestra Tartini

Torna al Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina il tradizionale Concerto di Capodanno, giunto alla sua 34ª edizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 1° gennaio alle ore 19, con l’Orchestra Territoriale “Giuseppe Tartini” diretta dal maestro Antonio Cipriani.

Promosso e sostenuto dal Comune di Latina e dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, il concerto aprirà il nuovo anno all’insegna dei grandi valzer viennesi, affiancati dal repertorio operistico italiano con arie di Rossini, Mascagni, Verdi e Puccini, fino a un omaggio alla musica da film di Ennio Morricone. Un programma pensato per celebrare la tradizione musicale europea e quella italiana.

Sul palco anche il soprano Giulia Costantini, reduce dal Verdi Festival 2025 al Teatro Regio di Parma, mentre l’attrice Giulia Turetta accompagnerà il pubblico all’ascolto. L’evento rientra nella Stagione di Prosa 2025/2026 “Liberi di scegliere” del Teatro Comunale, organizzata dal Comune di Latina – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con ATCL.

Al termine del concerto è previsto il brindisi augurale offerto dalla Fondazione Italiana Sommelier di Latina. I biglietti sono disponibili in prevendita presso il botteghino del Teatro D’Annunzio.