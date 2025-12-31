Il 1° gennaio 2026 la Messa della Pace nella Cattedrale di San Marco

LATINA – Si terrà domani 1° gennaio 2026 (alle 18) nella cattedrale di San Marco, in occasione della 59ª Giornata mondiale della Pace la messa celebrata dal vescovo Mariano Crociata. Come da tradizione, sono state invitate a partecipare alla celebrazione il Prefetto di Latina, i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, le autorità civili, il presidente della Provincia di Latina, i Sindaci dei Comuni della Diocesi, i Rappresentanti delle Parti Sociali e i cittadini pontini impegnati nell’ambito sociale e politico.

Al termine della funzione, sempre il Vescovo Mariano Crociata consegnerà alle autorità presenti una copia del messaggio di papa Leone XIV per la 59ª Giornata mondiale della Pace che ha il titolo

«La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante».