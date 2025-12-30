Lutto nel mondo dello sport, addio a Davide Tizzano

È morto all’età di 57 anni Davide Tizzano, campione olimpico e dirigente sportivo, protagonista assoluto dello sport italiano degli ultimi quarant’anni. Due le medaglie d’oro olimpiche conquistate nel canottaggio, a Seoul 1988 e Atlanta 1996, a cui si aggiungono prestigiose esperienze nella vela, anche in Coppa America.

Dopo la carriera agonistica, Tizzano ha ricoperto ruoli di primo piano nelle istituzioni sportive, dalla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio a quella della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, contribuendo anche al percorso verso Taranto 2026.

Forte il suo legame con il territorio pontino: era presidente di giuria del Premio letterario sportivo Invictus, che si tiene ogni anno a Cisterna di Latina. Alla notizia della sua scomparsa, tutte le società di canottaggio gli rendono omaggio, comprese quelle di Sabaudia, che ne ricordano l’impegno e i valori sportivi.

I funerali si terranno oggi alle 17 nella Basilica di Capodimonte, a Napoli.