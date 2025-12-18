ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

verso il centenario

Latina 2032, Vincenzo Zaccheo nominato presidente della Fondazione

Secondo il decreto del Ministro della Cultura

celentano zaccheo

Vincenzo Zaccheo, ex sindaco di Latina, è il nuovo presidente della Fondazione Latina 2032, l’ente che coordinerà le iniziative per il Centenario della città. La nomina è arrivata con decreto del ministro della Cultura e sarà ufficializzata domani, in occasione del 93esimo anniversario della fondazione di Latina.

La Fondazione avrà il compito di promuovere eventi culturali, storici e artistici, ma anche progetti di rigenerazione urbana e partecipazione civica in vista del 2032. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Matilde Celentano, che ha definito la scelta un punto di equilibrio tra memoria storica e visione futura, sottolineando la profonda conoscenza della città e delle sue potenzialità da parte di Zaccheo:

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto