Latina 2032, Vincenzo Zaccheo nominato presidente della Fondazione

Vincenzo Zaccheo, ex sindaco di Latina, è il nuovo presidente della Fondazione Latina 2032, l’ente che coordinerà le iniziative per il Centenario della città. La nomina è arrivata con decreto del ministro della Cultura e sarà ufficializzata domani, in occasione del 93esimo anniversario della fondazione di Latina.

La Fondazione avrà il compito di promuovere eventi culturali, storici e artistici, ma anche progetti di rigenerazione urbana e partecipazione civica in vista del 2032. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Matilde Celentano, che ha definito la scelta un punto di equilibrio tra memoria storica e visione futura, sottolineando la profonda conoscenza della città e delle sue potenzialità da parte di Zaccheo: