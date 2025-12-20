Cisterna, “Racconto di Natale” inaugura il nuovo Auditorium Plinio il Vecchio

Sarà inaugurato martedì 23 dicembre alle ore 18 il rinnovato Auditorium comunale annesso all’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, al termine dei lavori di completa ristrutturazione realizzati nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal PNRR. Un intervento che restituisce alla scuola e alla città uno spazio moderno e funzionale, destinato ad accogliere eventi culturali, spettacoli e iniziative aperte alla comunità.

I lavori hanno riguardato il completo rinnovo della sala, con nuova pavimentazione e rivestimenti, l’installazione di impianti di climatizzazione, illuminazione e diffusione audio di ultima generazione, oltre alla realizzazione di una cabina di regia attrezzata. Sono stati inoltre installati sipario e tendaggi e collocate cento nuove poltroncine rivestite in tessuto, progettate per garantire comfort e qualità della fruizione. L’auditorium dispone di un accesso indipendente ed è preceduto da un foyer dedicato all’accoglienza del pubblico.

Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Valentino Mantini, l’inaugurazione sarà accompagnata da uno spettacolo teatrale ispirato a uno dei grandi classici della letteratura mondiale: “Racconto di Natale” di Charles Dickens, a cura, interpretazione e regia di Davis Tagliaferro. L’attore cisternese proporrà una riduzione teatrale che mantiene intatta la struttura narrativa dell’opera, accompagnando il pubblico in un viaggio intenso e coinvolgente nel cambiamento umano del protagonista.

Lo spettacolo, carico di umanità e riflessione, invita a riscoprire valori come solidarietà e generosità, offrendo una lettura ancora attuale del capolavoro di Dickens. Davis Tagliaferro sarà inoltre protagonista, dal prossimo 15 gennaio 2026, della serie televisiva “Don Matteo 15”, in onda in prima serata su Rai, accanto a Raoul Bova e Nino Frassica.