Latina, riapre la palestra della scuola di via Tasso: conclusi gli interventi di manutenzione

LATINA – Riapre la palestra della scuola di via Tasso. Questa mattina il vicesindaco Massimiliano Carnevale, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone, la consigliera comunale Pina Cochi e la dirigente comunale Micol Ayuso hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori appena conclusi. Lo rende noto il Comune in una nota.

“Gli interventi – ha commentato il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale – hanno riguardato la manutenzione degli infissi, che risultavano ormai vetusti e non più sicuri. Le finestre, infatti, non permettevano una corretta apertura e una adeguata aerazione degli ambienti, condizioni fondamentali per garantire la salubrità degli spazi e la sicurezza di studenti e docenti. Con la conclusione dei lavori, la palestra tornerà finalmente fruibile al rientro degli studenti dalle festività natalizie”.

“Si tratta di un intervento necessario e atteso – ha dichiarato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – e siamo felici di poterlo consegnare proprio oggi, 23 dicembre, come un piccolo regalo di Natale alla scuola e ai suoi studenti. Restituire uno spazio sportivo sicuro e funzionale significa investire nel benessere e nella crescita dei ragazzi”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore all’Istruzione Francesca Tesone: “La riapertura della palestra – ha concluso – rappresenta un risultato importante per la comunità scolastica. Garantire ambienti sicuri, adeguati e salubri è una priorità per questa amministrazione, perché la qualità degli spazi incide direttamente sulla qualità dell’offerta educativa”.