Latina compie 93 anni, l’assessore Tesone scrive alla scuola: “Sono loro le giovani energie che ogni giorno fanno crescere la città”

LATINA – Nel giorno dei festeggiamenti per i 93 anni di Latina, l’assessora all’Istruzione scuola Francesca Tesone ha voluto rivolgersi direttamente a chi alle giovani energie che ogni giorno fanno crescere la città “Quelle dei bambini, delle famiglie, delle insegnanti e di chi lavora nei servizi educativi. In questi giorni che precedono la pausa delle lezioni e l’arrivo del Natale, sento il bisogno di rivolgermi proprio a loro”, ha scritto in un messaggio che riportiamo qui.

“Ai più piccoli, che nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie muovono i primi passi nel mondo. Alle educatrici e agli insegnanti, che li accompagnano con competenza, passione e responsabilità. Alle famiglie, che ogni giorno condividono con la scuola un pezzo importante del percorso di crescita dei propri figli.

La scuola è il primo luogo in cui si impara a stare insieme, a rispettarsi, a sentirsi parte di una comunità. È lì che nasce il senso di appartenenza a una città, prima ancora che a un territorio. Per questo l’educazione non è solo un servizio: è un investimento sul futuro di Latina.

Il Natale, soprattutto per i bambini, è un tempo di attesa, di emozioni semplici, di relazioni. È anche un momento che ci ricorda il valore della cura, dell’attenzione reciproca e della condivisione: gli stessi valori che ogni giorno la scuola trasmette, spesso in modo silenzioso ma fondamentale.

Come amministrazione lavoriamo perché i servizi educativi siano sempre più attenti alla qualità, all’inclusione e ai bisogni reali delle persone. È un impegno quotidiano, che richiede ascolto, collaborazione e visione.

Nel giorno in cui Latina celebra sé stessa, e mentre le scuole si preparano alla pausa delle festività natalizie, desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutta la comunità scolastica e un augurio semplice ma sentito: che il Natale sia un tempo di serenità, di riposo e di condivisione.

Ai bambini, che sono il cuore più autentico della nostra città, l’augurio di continuare a crescere curiosi e liberi.

A Latina, l’augurio di continuare a crescere insieme a loro”, conclude il messaggio.