Controlli straordinari dei Carabinieri a Terracina e Latina

Latina e Terracina, rafforzati i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri. Nei giorni scorsi il Comando Provinciale di Latina ha messo in campo una serie di servizi straordinari, intensificati nel periodo natalizio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità comune, in particolare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno effettuato controlli straordinari tra Terracina e Fondi, identificando 85 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllando 41 veicoli e 6 attività commerciali, oltre a verificare la posizione di 7 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. A Latina, nel corso di un servizio ad “alto impatto”, i militari hanno denunciato in stato di libertà due donne, una 54enne residente a Priverno e una 29enne di nazionalità romena residente a Latina, per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Le due sono state fermate a bordo di un’auto e, durante la perquisizione, è stato rinvenuto nell’abitacolo un martello di circa 30 centimetri, successivamente sequestrato. Nel corso delle operazioni, sono state controllate complessivamente oltre 30 persone e 14 veicoli, con l’esecuzione di due perquisizioni.