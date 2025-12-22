Vicina al clan criminale, scatta la sorveglianza speciale per una donna a Latina

Sorveglianza speciale per donna legata a un clan criminale. La Polizia di Stato di Latina ha proposto l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti della donna di 75 anni, appartenente a un noto clan del capoluogo, in quanto vanta numerose condanne per reati contro il patrimonio e diversi procedimenti ancora in corso legati al traffico di sostanze stupefacenti. Già sottoposta ad arresti domiciliari per reati analoghi, i suoi comportamenti successivi hanno confermato una totale mancanza di ravvedimento e una persistente pericolosità sociale. Il Tribunale di Roma ha applicato la sorveglianza speciale per tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e prescrizione di permanere in casa dalle 21 alle 7.