Ibi Lorenzini Spa, Salvi i 14 posti di Lavoro, prevale la continuità

LATINA – La FEMCA CISL di Latina commenta la conclusione della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. presso lo stabilimento di Aprilia che ha chiuso il reparto sintesi. L’accordo, tra le componenti sindacali e la DA dell’IBI Lorenzini, al tavolo della Regione Lazio, sancisce il ritiro dei 14 licenziamenti. “Una vertenza – spiega la Femca – che parte da lontano con 29 lavoratori impattati che sono passati inizialmente attraverso una proposta unilaterale da parte della società di ricollocazione con un contratto stabilizzato con l’agenzia interinale, che ha determinato un abbattimento del numero degli esuberi, i retanti sono stati collocati per diversi mesi in cassa integrazione con la prospettiva del licenziamento alla fine dell’anno. L’intesa ha invece permesso la ricollocazione interna del personale coinvolto attraverso un piano di ridimensionamento e riorganizzazione delle mansioni. Posizione questa assunta sin dall’inizio e, fortemente difesa durante tutta la trattativa, dalla FEMCA CISL che chiaramente ha sempre puntato su una linea difensiva dell’occupazione. “È stato un percorso lungo ed impegnativo partito in salita ma che si è chiuso a favore dei lavoratori – commenta Gianluca Farina Segretario della FEMCA CISL di Latina – l’apertura al ricollocamento in azienda delle risorse in esubero da parte della società ha raccolto l’istanza delle organizzazioni sindacali trasformando 14 esuberi in 14 posti di lavoro salvaguardati. Il ridimensionamento ed il demansionamento accettati rappresentano il prezzo pagato per garantire dignità e continuità lavorativa e di reddito ai lavoratori “– conclude Farina.