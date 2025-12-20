Locali trasformati in discoteche: multe e denunce per i titolari a Cisterna e Latina

A Cisterna e a Latina (Borgo Faiti) due locali sono stati sanzionati e i titolari denunciati per aver svolto illegittimamente attività danzante senza autorizzazioni. Nel corso di una serie di controlli effettuati dalla Polizia di Stato, in due distinte circostanze i poliziotti della Divisione Amministrativa hanno accertato che due locali pur essendo autorizzati esclusivamente come esercizi di somministrazione alimentare, erano stati di fatto trasformati in discoteche. All’esterno erano presenti file di clienti, contingentate da presunti addetti alla sicurezza, mentre all’interno è stata riscontrata la presenza di una pista da ballo e di una consolle per il dj. Nell’immediatezza i titolari hanno dichiarato di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, ma dagli accertamenti successivi è emerso che entrambi i locali erano privi dei titoli richiesti dalla legge. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i titolari saranno deferiti alla Procura della Repubblica e sanzionati. Durante i controlli è stata inoltre accertata la presenza di un dipendente non regolarmente assunto, circostanza che sarà segnalata all’Ispettorato del Lavoro.