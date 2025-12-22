Terracina, la Guardia Costiera scopre gommone da 200mila euro clonato: era stato rubato ad Anzio

TERRACINA – La Guardia Costiera di Terracina ha recuperato e sequestrato un gommone lungo 10 metri dotato di due potenti motori da oltre 800 cavalli per un valore stimato di circa 200mila euro. Il natante era stato rubato a ottobre 2023 nel porto di Anzio e gli autori del furto non erano mai stati trovati.

Il recupero e il sequestro sono avvenuti dopo un’ indagine avviata in seguito alla denuncia di un incidente nautico avvenuto a ottobre all’interno del porto canale di Badino nel comune di Terracina.

A insospettire i militari la decodificazione del codice WIN di identificazione dello scafo, risultato contraffatto, ovvero, un clone di altro esistente gommone. Gli accertamenti conseguiti anche con la sinergica collaborazione del cantiere costruttore del natante di Palermo ha permesso ai militari di confutare i sospetti e di sottoporre a fermo il mezzo. I successivi

accertamenti esperiti mediante la consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia e la banca dati del naviglio da diporto hanno quindi permesso di risalire al vero proprietario vittima nel 2023 del furto.

L’attuale detentore del mezzo è stato denunciato per ricettazione e contraffazione di segni distintivi. Ulteriori indagini sono tutt’ora in corso per verificare si sia trattato di un evento sporadico o se dietro alla ricettazione del potente gommone si celi un’organizzazione ben più ampia.