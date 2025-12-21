Il commento del Vicesindaco di Latina Carnevale sui 4 milioni di euro per strade della città

«L’approvazione dell’emendamento della Lega alla Finanziaria 2026, che destina complessivamente 4 milioni di euro in due anni alla manutenzione di strade e marciapiedi della città di Latina, rappresenta un risultato di grande rilievo per il nostro territorio e una risposta concreta a una delle principali criticità segnalate quotidianamente dai cittadini. Così in una nota commenta Massimiliano Carnevale, dirigente della Lega e Vicesindaco di Latina

La sicurezza stradale è oggi una priorità assoluta. Le condizioni del manto stradale e dei percorsi pedonali incidono direttamente sulla qualità della vita, sulla mobilità urbana e sulla tutela delle persone più fragili: pedoni, anziani, bambini, persone con disabilità. Intervenire in modo strutturale sulla manutenzione significa prevenire incidenti, ridurre situazioni di rischio e restituire decoro e funzionalità alla città. Desidero esprimere un ringraziamento sincero all’Onorevole Giovanna Miele, al Sottosegretario Claudio Durigon e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ancora una volta hanno dimostrato attenzione concreta verso le esigenze di Latina, traducendo le istanze del territorio in risorse reali e immediatamente utilizzabili. Questo stanziamento conferma un metodo di lavoro basato sull’ascolto, sulla collaborazione istituzionale e sulla capacità di trasformare i bisogni locali in atti normativi efficaci.

Il risultato ottenuto è anche frutto delle istanze che ho rappresentato in qualità di Vicesindaco di Latina, insieme ai consiglieri comunali, portando all’attenzione dei livelli regionali e nazionali le difficoltà quotidiane che cittadini e imprese incontrano a causa di una rete viaria che necessita di interventi costanti e programmati. La manutenzione delle strade non è un tema secondario, ma una componente essenziale delle politiche di sicurezza urbana e di sviluppo.

Queste risorse consentiranno di pianificare interventi mirati, superando la logica dell’emergenza e avviando una programmazione più efficace e duratura, in grado di rispondere alle reali necessità dei quartieri e delle aree più esposte al degrado infrastrutturale. La Lega – conclude Carnevale – si conferma così una forza politica attenta ai territori e alle persone, attraverso interventi che incidono positivamente sulla vita quotidiana dei cittadini. L’obiettivo resta quello di continuare a lavorare, con serietà e responsabilità, per rendere Latina una città più sicura, più moderna e più attenta ai bisogni dei suoi cittadini.»