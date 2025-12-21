Sold out ieri sera al Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio per uno straordinario Federico Buffa

LATINA – Sala piena per Federico Buffa che ieri ha inaugurato la serata già nel foyer, trattenendosi a lungo per salutare e fotografarsi con il pubblico, prima di salire in galleria per un abbraccio collettivo agli spettatori. Poi, un’ora e mezza di racconto potente, colto ed emozionante. Al centro della narrazione, l’unico “uomo” diventato un “brand”: Air Jordan. Un viaggio straordinario nella vita e nel mito di uno dei più grandi campioni sportivi di sempre, tra aneddoti inediti, dettagli sorprendenti e quella capacità unica di Buffa di trasformare lo sport in epica contemporanea. Ad accompagnare il racconto, il raffinato sottofondo musicale dal vivo del pianista Alessandro Nidi, che ha amplificato emozioni e atmosfera. Un appuntamento memorabile all’interno di “Liberi di Scegliere – Incontri Speciali”, la stagione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina, in collaborazione con ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio. Il teatro pieno, gli applausi e l’intensità condivisa raccontano meglio di qualsiasi parola una serata che resterà impressa.