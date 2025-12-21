LATINA – Sala piena per Federico Buffa che ieri ha inaugurato la serata già nel foyer, trattenendosi a lungo per salutare e fotografarsi con il pubblico, prima di salire in galleria per un abbraccio collettivo agli spettatori. Poi, un’ora e mezza di racconto potente, colto ed emozionante. Al centro della narrazione, l’unico “uomo” diventato un “brand”: Air Jordan. Un viaggio straordinario nella vita e nel mito di uno dei più grandi campioni sportivi di sempre, tra aneddoti inediti, dettagli sorprendenti e quella capacità unica di Buffa di trasformare lo sport in epica contemporanea. Ad accompagnare il racconto, il raffinato sottofondo musicale dal vivo del pianista Alessandro Nidi, che ha amplificato emozioni e atmosfera. Un appuntamento memorabile all’interno di “Liberi di Scegliere – Incontri Speciali”, la stagione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina, in collaborazione con ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio. Il teatro pieno, gli applausi e l’intensità condivisa raccontano meglio di qualsiasi parola una serata che resterà impressa.
Sold out ieri sera al Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio per uno straordinario Federico Buffa
Una serata che conferma il Teatro D’Annunzio come luogo di grandi incontri, grandi voci e grandi storie
Di