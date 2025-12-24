Investito a pochi passi da casa, muore 78enne a Sabaudia

Un tragico incidente stradale si è consumato nelle prime ore della mattinata di ieri lungo la Migliara 54, nel territorio comunale di Sabaudia. A perdere la vita è stato Giovanni Levis, 78 anni, travolto da un’auto a pochi passi dalla propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era appena uscito di casa e stava camminando lungo la strada quando è stato investito da una Ford condotta da un giovane automobilista. L’impatto è avvenuto in un tratto reso particolarmente insidioso dalla pioggia battente e dalla scarsa visibilità. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, richiamati dal forte rumore dello schianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latina e i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro.

La tragedia, avvenuta a ridosso delle festività natalizie, ha profondamente scosso la famiglia della vittima e l’intera comunità di Sabaudia e Borgo Vodice, dove Giovanni Levis era molto conosciuto.